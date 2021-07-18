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Азовское море прогрелось до рекордных 29 градусов

Азовское море прогрелось до рекордных 29 градусов

В Ейском районе вода в Азовском море прогрелась до 29 градусов, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Азовское море у Приморско-Ахтарска чуть прохладнее - 27 градусов, у Темрюка - плюс 26.

Черное море у берегов Анапы, Сочи, Туапсе, Геленджика прогрелось до 27 градусов, температура воды у Новороссийска составляет 26 градусов.

Жара в 40 градусов продержится на Кубани до середины недели, после чего в регион придут дожди.

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Вестник Кавказа

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