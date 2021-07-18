Джонсон все-таки изолируется после контакта с больным коронавирусом главой минздрава

В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили, что премьер и глава Минфина страны Риши Сунак, которые контактировали с инфицированным коронавирусом министром здравоохранения Саджидом Джавидом будут полностью, а не частично соблюдать правила самоизоляции.

Сообщение появилось после того как Джонсон был раскритикован за намерение воспользоваться пилотной программой, в рамках которой можно заменить изоляцию на ежедневные тесты.

"Премьер-министр находился в [загородной резиденции] Чекерс, когда получил сообщение в рамках программы отслеживания контактов заболевших, и продолжит находиться там, изолируясь от окружающих. Он не будет участвовать в пилотной программе и будет проводить встречи с министрами удаленно", - уточнил представитель премьера, который этим утром заявлял, что Джонсон продолжит выполнять важные государственные обязанности в обычном режиме и будет присутствовать на рабочем месте.