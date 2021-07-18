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В Грузии не смогли утвердить нового главу ЦИК

В Грузии не смогли утвердить нового главу ЦИК

В воскресенье на заседании парламента Грузии на удалось утвердить нового главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На должность претендовали Георгий Каландаришвили, начальник департамента по управлению человеческими ресурсами и безопасности труда и Георгий Сантуриани, начальник юридического департамента Центризбиркома. Кандидатуры парламенту представила президент Саломе Зурабишвили.

Оппозиционные депутаты отказались принимать участие в голосовании. Для избрания главы ЦИК необходимо было согласие 2/3 всех парламентариев - 100 голосов. Почти все голосовавшие депутаты выбрали Каландаришвили, он получил 82 голоса.

"Вопрос не решен", - констатировал председатель парламента Кахабер Кучава, подводя итоги голосования.

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Вестник Кавказа

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