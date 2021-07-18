Страны ОПЕК+ договорились поднять базовые уровни добычи нефти для ОАЭ и других стран

Заседание министров нефтедобывающих стран ОПЕК+ завершилось соглашением по установлению новых базовых отсечек для ряда стран.

По данным источника ТАСС, новые базовые уровни добычи для России и Саудовской Аравии составят 11,5 млн б/с, для ОАЭ - 3,5 млн б/с, для Ирака и Кувейта уровни добычи будут повышены на 150 тыс б/с.

Страны ОПЕК+ согласовали продолжение восстановления добычи нефти с августа и повышение добычи нефти на 0,4 млн б/с ежемесячно. К концу 2021 года сокращение добычи нефти странами альянса уменьшится до 3,7 млн б/с.