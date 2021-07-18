Парламент Грузии попытался лишить полномочий всех депутатов оппозиции

Парламент Грузии рассматрел вопрос о лишении полномочий 52 депутатов парламента от оппозиции.

Речь идет о всех депутатах от партий "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Лело для Грузии", "Закон и право", "Стратегия Агмашенебели", "Новый политический центр – Гирчи", "Гирчи – больше свободы", "Время".

Вопрос лишения полномочий оппозиционных депутатов встал из-за конституционной нормы, согласно которой депутат лишается мандата в случае пропуска более половины заседаний сессии.

"Сегодня фракция "Грузинская мечта" не поддержит решение о лишении мандатов оппозиционных коллег исходя из существующего контекста, в том числе и политического", - заявил лидер фракции Мамука Мдинарадзе до начала голосования.

Отметим, голосование проходило за несколько часов до выступления в парламенте главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.