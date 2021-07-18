Мишустин выделил регионам 3,3 млрд рублей на строительство дорог

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 3 млрд рублей на строительство дорог в российских регионах.

"Более 3,3 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает пресс-служба кабмина, пишет РИА Новости.

Основная часть этой суммы - около 3 млрд рублей пойдет на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. За счет этих средств будет продолжено создание Витебской развязки, которая соединит ЗСД и новую строящуюся магистраль. На ремонт дорог в Амурской области направят 250 млн рублей, 54 млн рублей выделено на ремонт дорог в Суздале, 41 млн рублей выделен на реконструкцию моста через реку Щелкан в Волгоградской области.