В Госдуме прокомментировали домашний арест девушки, сбившей на Mazda троих детей

В прокуратуру поступило обращение депутата Госдумы Александра Хинштейна с целью изменения меры пресечения Валерии Башкировой, которая сбила на автомобиле на пешеходном переходе троих детей, двое из которых скончались, третий находится в тяжелом состоянии.

В субботу Никулинский суд Москвы отправил 18-летнюю Башкирову под домашний арест.

"Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано", - написал депутата в Twitter.

Страшное ДТП случилось 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Автомобиль Mazda, за рулем которого была Башкирова, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев. Дети переходили дорогу с мамой и бабушкой. В больнице от тяжелых травм скончались братья пяти и четырех лет.