Тонущую 17-летнюю девушку спасли на Кубани, вскоре она снова пошла купаться и погибла

В ночь на 18 июля в реке Кубань, где очень сильное течение, дважды тонула одна девушка. Спасатели ищут тело до сих пор.

Инцидент произошел в районе Затона в Юбилейном микрорайоне Краснодара. У реки отдыхала компания подростков, распивающих спиртные напитки. В 21.45 девушка пошла купаться и стала тонуть, очевидцы вытащили ее из воды. В 01.00 она снова окунулась в реку, ее унесло течением.

«Погибшей 17 лет, она студентка первого курса колледжа. Девушка состояла на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних полиции Краснодара», - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, пишут «Кубанские новости».

Утром в субботу в Кубани тонули две школьницы - 13-ти и 14-ти лет, спасти удалось только одну.