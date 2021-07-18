Борис Джонсон будет регулярно сдавать тесты на COVID-19 после контакта с заболевшим министром здравоохранения
Британский премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Великобритании Риши Сунак после контакта с главой минздрава Саджидом Джавидом, у которого выявлен коронавирусом, будут наблюдаться медиками.
В рамках пилотной программы, запущенной в стране, министром не изолируют, а заменят эту меру регулярным тестированием на COVID-19, сообщает в воскресенье BBC News.
В субботу у главы британского минздрава выявили коронавирус, накануне он участвовал в заседании правительства.
Вестник Кавказа
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