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Борис Джонсон будет регулярно сдавать тесты на COVID-19 после контакта с заболевшим министром здравоохранения

Борис Джонсон будет регулярно сдавать тесты на COVID-19 после контакта с заболевшим министром здравоохранения

Британский премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Великобритании Риши Сунак после контакта с главой минздрава Саджидом Джавидом, у которого выявлен коронавирусом, будут наблюдаться медиками.

В рамках пилотной программы, запущенной в стране, министром не изолируют, а заменят эту меру регулярным тестированием на COVID-19, сообщает в воскресенье BBC News.

В субботу у главы британского минздрава выявили коронавирус, накануне он участвовал в заседании правительства.

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Вестник Кавказа

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