Собянин: вакцины эффективны против "дельты"

Вакцина показывает эффективность в том против нового штамма коронавируса дельта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин подчеркнул, что это не теория, а точное знание. "И это знание дает вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с дельтой, тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания", - отметил он.

Напомним, заболеваемость в России этил летом растет на фоне распространения нового штамма дельта, который впервые был выявлен в Индии, и активно распространился по миру.