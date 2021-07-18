В Крыму снова выявили рекордную заболеваемость коронавирусом

В Крыму пятый день подряд устанавливается рекорд по новым случаям заболевания коронавирусом.

"За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев завозные из-за рубежа", - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Рекорды по заболеваемости в Крыму стали появляться на прошлой неделе.

Всего в регионе инфицированы 55 тыс человек, умерли более 1,6 тыс пациентов с коронавирусом, прививку сделали 380 тыс жителей.