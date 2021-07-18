Талибы заявили, что готовы решать проблемы Афганистана путем переговоров

Один из лидеров движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хибатулла Ахундзада сообщил о готовности урегулировать конфликт в Афганистане путем переговоров.

"Несмотря на успехи, исламский эмират (так талибы называют Афганистан) поддерживает политическое урегулирование в стране", - заявил он в воскресенье по итогам переговоров талибов и афганских властей в Дохе, передает афганский телеканал Tolo News.

"Давайте решать наши проблемы самостоятельно, давайте спасем нашу страну от кризиса", - сказал он.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что первый день переговоров в Дохе не принес конкретных результатов.

"Обе стороны говорят, что диалог - это единственный путь вперед, и они считают, что решение для мира в Афганистане может быть найдено только за столом переговоров, но действия на местах говорят совсем на другом языке", - говорится в сообщении.

Переговоры проходят на фоне осложнения ситуации в Афганистане, талибы взяли под контроль значительные территории страны, в том числе множество приграничных районов.