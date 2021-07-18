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Синоптики рассказали, когда 40-градусная жара уйдет с Кубани

Синоптики рассказали, когда 40-градусная жара уйдет с Кубани

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, антициклон, вызвавший африканскую жару, задержится в регионе до середины рабочей недели.

В воскресенье на Кубани ожидается 35-40 градусов тепла, малооблачно. На черноморском побережье ветер может достигать 12-17 м/с.

В начале новой недели, 19 и 20 июля на территории края прогнозируется небольшая облачность, температура воздуха в ночные часы плюс 20-25, днем сохранится жара в 35-40 градусов.

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