В России выявили 25 018 новых случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 25 тыс случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 018 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 826 (11,3%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев заражения подтвердились в Москве - 4 357, в Московской области - 2 554, в Петербурге - 1941. В Крыму 409 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 260, в Краснодарском крае - 231, в Дагестане - 198, в Чечне - 124, в Кабардино-Балкарии - 72, в Ингушетии - 55, в Карачаево-Черкесии- 54, в Северной Осетии - 54, в Адыгее - 40.

Суточный прирост составил 0,42%, общее число инфицированных в России достигло 5 958 133 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 18 886 человек, за весь период - 5 341 231 человек.

Умерли за сутки 764 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 148 419 человек. За минувшую неделю в России умерли 5 417 пациентов с коронавирусом, это новый максимум с начала пандемии.