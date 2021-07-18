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Глава британского Минздрава заразился коронавирусом

Глава британского Минздрава заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что у него выявлен коронавирус.

"Сегодня утром у меня обнаружили положительный результат на COVID. Я жду результатов повторного ПЦР-теста, но, к счастью, мне сделали прививку, и симптомы легкие", - написал министр в Twitter.

Отметим, три дня назад Джавид посетил дом престарелых на юге Лондона, два дня назад встречался с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Саджид Джавид завершил вакцинацию в середине мая, он получил две дозы препарата AstraZeneca.

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Вестник Кавказа

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