Число жертв наводнения в Германии достигло 156

На западе Германии из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями, погибли как минимум 156, сообщает в воскресенье полиция в Кобленце.

Больше всего жертв стихии в районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) - 110. "Есть опасения, что погибших будет больше", - предупредили в полиции.

Также есть информация о 670 пострадавших.

В Северном Рейне - Вестфалии погибли 45 человек, один человек погиб в Баварии, в районе Берхтесгаденер-Ланд.

Напомним, ливни обрушились на запад Германии в понедельник и не кончались несколько дней, реки вышли из берегов, что привело к разрушениям и жертвам. В субботу из-за ливней режим ЧС был объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд. Кроме того, напряженная ситуация складывается в Саксонии.