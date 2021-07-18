Ливни добрались до Беларуси, есть жертвы

Минздрав Беларуси сообщает, что накануне во время сильного ливня с грозой несколько человек спрятались под деревом, в которое ударила молния, погибла одна девушка.

"Сегодня в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы. Как выяснили специалисты СМП, группа молодых людей 1993-1996 г.р., решила спрятаться под деревом в грозу. К сожалению - в дерево попала молния. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось", - уточнили в ведомстве.

Трое молодых людей находятся в стабильно-тяжелом состоянии, один - с средней степени тяжести.

Накануне сильный ливень прошел в нескольких регионах Беларуси. "По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 24 м/с пострадали 18 населенных пунктов в Гродненской и три в Минской областях", - сообщает МЧС республики.