В Казахстане за сутки выявили 5,5 тыс случаев COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 5 493 человек.

Больше всего новых случаев в следующих регионах: Нур-Султан – 1 419, Алматы – 884, Карагандинская область – 735, Шымкент – 370, Атырауская область – 277.

Общее число инфицированных достигло 488 905 человек, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

В "зеленой" зоне нет ни одного региона. В "желтой" зоне: Алматинская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская области.

В "красной" зоне, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Актюбинская, Мангистауская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.