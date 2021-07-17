Сможет ли Армения содержать национальные авиалинии

Армения намерена создать новую национальную авиакомпанию после почти десятилетия отсутствия государственного авиаперевозчика, пишет Eurasianet. 14 июля президент Армен Саркисян и высокопоставленные представители авиации Армении подписали соглашение с лоукостером Air Arabia, базирующимся в Объединенных Арабских Эмиратах, о создании новой армянской авиакомпании.

”Армения переживает трудный период. Мы ценим наших друзей, которые поддерживают нас, особенно на данном этапе. Мы готовы начать новое сотрудничество, новый проект в Армении”, - сказал Саркисян, подписывая соглашение. По контракту, заключенному между Air Arabia и государственным Фондом национальных интересов Армении, будет создано независимое совместное предприятие. Официальные лица заявили, что новая национальная авиакомпания задумана бюджетной, а располагаться она будет в ереванском международном аэропорту Звартноц. У авиакомпании пока нет названия. Официальные лица Армении заявили, что будут принимать предложения граждан по электронной почте.

По словам чиновников, авиакомпания начнет совершать рейсы в 2022 году. Пока неизвестно, правда, по каким направлениям. ”Наше видение Армении заключается в значительном улучшении воздушного сообщения и, как следствие, обеспечении экономического роста и увеличении количества рабочих мест в стране, - сказала Татевик Ревазян, руководитель Комитета гражданской авиации Армении. - Наличие сильной национальной бюджетной авиакомпании имеет значение для развития сектора воздушного транспорта Армении, особенно в качестве инструмента для более быстрого восстановления после кризиса COVID-19”.

Обсуждения о создании национальной авиакомпании начались сразу же после прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна в 2018 году. Пашинян и получившая должность в июле 2018 года Ревазян неоднократно выражали скептицизм по поводу создания национальной авиакомпании, которая потенциально должна быть субсидирована государством. ”Готовы ли мы содержать авиакомпанию, услугами которой никто не будет пользоваться? Готовы ли мы нести расходы как государство?” – задавалась он вопросами в декабре 2020 года.

Опасения оказались не беспочвенными. Прежняя национальная авиакомпания ”Армавиа”, принадлежавшая олигарху Михаилу Багдасарову и имевшая эксклюзивное право на внутренние и международные рейсы сроком на 10 лет, в 2013 году объявила о банкротстве. В 2019 году Ревазян заявила, что в плане авиации стране необходимо действовать осторожно. ”Сейчас у нас есть две частные армянские авиакомпании, но, прежде чем мы дадим им статус национальной авиакомпании, они должны себя проявить”, - сказала она.

В 2013 году, когда ”Армавиа” обанкротилась, бывший глава Агентства гражданской авиации Шаген Петросян сказал, что наличие государственного перевозчика - вопрос национальной безопасности. ”Получается, что если в Армении произойдет какое-либо бедствие или война, никто не полетит в нашу страну”, - сказал он. Его опасения подтвердились во время прошлогодней войны с Азербайджаном, когда ряд авиакомпаний приостановил рейсы. ”Отсутствие национального авиаперевозчика во время чрезвычайных ситуаций может привести к изоляции Армении, - написал 2 июля новостной сайт Ampop.am. - Армении необходимо, прежде всего, снизить риск изоляции, угрожающей нашей стране и рынку, и предотвратить возможный рост цен”.

Главный оппонент Пашиняна, бывший президент Роберт Кочарян раскритиковал авиационную стратегию правительства: ”Армении нужен национальный авиаперевозчик - в ходе войны все осознали, насколько это большая проблема. Во время моего пребывания в должности ”Армавиа” выполняла семь рейсов в день в только в Европу”. Он также раскритиковал Ревазян, которая вступила в должность в возрасте 30 лет и позиционирует себя как самый молодой руководитель агентства гражданской авиации в мире. ”Последние три года правительства просто нет. Насколько мне известно, никто в этом Агентстве не имеет ни малейшего представления об авиации. В нашей стране, если вы продавали авиабилеты, вас могут назначить авиационным директором”, - сказал Кочарян.

В эпоху Пашиняна гражданская авиация переживает не лучшие времена, частые проблемы в отрасли стали горячей темой для обсуждения в Армении. В июне 2020 года Евросоюз внес в черный список семь частных перевозчиков, базирующихся в Армении, заявив, что они не соответствуют международным стандартам безопасности.

Комитет гражданской авиации подвергся критике за неадекватную реакцию на исчезновение самолета в 2021 году. Боинг 737-300 компании Fly Armenia Airways, выполняя технический рейс без пассажиров в феврале, отклонился от запланированного курса и полетел в аэропорт Варны в Болгарии, затем в сторону Объединенных Арабских Эмиратов, и в итоге приземлился в аэропорту Мехрабад в Иране. Что случилось с самолетом, так и не было объяснено, но в ответ на сообщения о том, что он был продан покупателю в Иране, посольство США выступило с заявлением, в котором напомнило, что продажа самолетов американского производства Ирану - нарушение американских санкций. Позже самолет вернулся в Армению.

Комитет также курировал начало работы первых европейских бюджетных авиакомпаний в стране: Ryanair и Wizz Air начали выполнять рейсы в Ереван в 2019 году. Обе компании приостановили полеты во время пандемии COVID-19, но с тех пор Wizz Air вернулась, а Ryanair - нет.