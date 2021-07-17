Владикавказ впервые примет молодежный карьерный форум

Российское общество "Знание" впервые устроит в столице Северной Осетии карьерный форум, который пройдет на базе Северо-Осетинского государственного университета им. К. Хетагурова с 21 по 23 июля.

В программе форума - интерактивные лекции, круглые столы, тренинги, воркшопы, а также сессии в формате ZnanieTalk. У участников будет возможность услышать приглашенных спикеров - бизнес-консультантов, специалистов по профориентации, HR-менеджеров, руководителей НКО, - передает "Это Кавказ".

Планируется, что своим видением цифрового образа жизни и будущего цифрового образования поделится проректор по воспитательной работе и молодежной политике МГПУ им. М. Е. Евсевьева Вардан Дерюга, а руководитель продуктовых команд, бизнес-тренер, ментор Сколково Максим Яцкевич выступит с лекцией на тему "Актуальные soft-skills-навыки в 2021 году для создания успешного стартапа".

Форум пройдет в рамках просветительского проекта "Умные недели", которые по всей стране проводят известные эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства – они посвящены истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности и предпринимательству.