Сочи сможет заманивать туристов вертолетным такси

Власти Сочи решили привлечь новых гостей на курорт с помощью вертолетного такси, о запуске проекта написал в своем Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский.

"Обсудили с инвесторами возможность создания в Сочи инфраструктуры, способствующей развитию воздушных перевозок пассажиров судами малой авиации. За счет привлечения внебюджетных средств планируется строительство вертолетного хаба и площадок", - пояснил он.

По словам градоначальника, в результате у города появится сеть вертодромов и вертолетных площадок, на которых будет действовать официальный перевозчик. Будет создана развитая инфраструктура, соответствующая всем требованиям авиабезопасности.

Инвестор также обещает, что Центр авиации зарегистрируют в Сочи, так что он будет вносить свою лепту в бюджет города, уточнил мэр.

Сейчас готова проектная документация по планировке и организации земельного участка в Красной Поляне, в октябре текущего года предполагается ввести в эксплуатацию вертолетный ангар и терминала для пассажиров с зоной досмотра, указал он.

Кроме того, отметил Копайгородский, на сегодня рассматривается три возможные локации для строительства хелипорта в Сочи, а также участок для площадки для взлетов и посадок.