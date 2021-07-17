Тендер на строительство реабилитационного центра для детей объявили в Крыму

Власти объявили тендер на возведение федерального детского реабилитационного центра в крымской Евпатории, это следует из материалов сайта госзакупок.

Учреждение рассчитано на 300 коек, им будет заведовать Минздрав России. Центр построят на средства из федерального бюджета, начальная (максимальная) цена закупки составляет порядка 12,1 млрд рублей с учетом НДС 20%

Заявку можно подать до 23 июля, их рассмотрят через неделю, передает "Интерфакс-Юг".

Победитель должен выполнить работы менее чем за три года (1080 дней) после заключения госконтракта.

Напомним, ранее Минздрав и Минэкономразвития России положительно оценили проект строительства детского реабилитационного центра на территориях недействующей грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Грязелечебница работала в Евпатории с 1886 по 2011 год, в данный момент она заброшена.