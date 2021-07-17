В Узбекистане введена обязательная вакцинация

Правительство Узбекистана ввело обязательную вакцинацию против коронавируса нового типа для граждан страны старше 18 лет, работающих в сферах услуг, образования и ряда других отраслей, информирует Оперштаб при кабинете министров.

"17 июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет", - приводит сообщение Оперштаба РИА Новости.

В Опершатбе пояснили, что обязательная вакцинация будет введена для работников торговых и сервисных объектов, банков, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, а также персонала общепита. Кроме того, обязательная иммунизация коснется работников силовых структур.