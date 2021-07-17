Куба: почему протестующие вышли на улицы

На этой неделе власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов, участники которых требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. Эксперты сходятся во мнении, что причиной беспорядков стала бедность - пандемия парализовала индустрию туризма и ограничила способность государства финансировать импорт продуктов питания, что привело к повышению цен.

Коммунистическая революция на Кубе - величайший пример стойкости. Советский Союз распался, Берлинская стена рухнула, Китай и Вьетнам адаптировали под себя капитализм, но Гавана по-прежнему остается одиноким форпостом марксистского централизованного планирования. Только Северная Корея может соперничать с Кубой за пальму первенства с точки зрения долголетия нереформированного социализма, пишет Financial Times.

Когда неделю назад тысячи кубинцев вышли на улицы, призывая к свободе и требуя действий в связи с острой нехваткой еды и лекарств, Карибский остров был потрясен. Публичное инакомыслие там запрещено, но произошедшие протесты стали крупнейшими за последние десятилетия, и возможно, самыми масштабными с тех пор, как Фидель Кастро и его революционеры пришли к власти в 1959 году.

Протесты прошли в разных городах: где-то была перевернута полицейская машина, где-то разбиты окна магазинов. Люди собрались у здания Национального Капитолия в Гаване: они выкрикивали антиправительственные лозунги и дрались с полицией в штатском. Многие скандировали ”отечество и жизнь”, повторяя слова песни, которую написали в феврале кубинцы, проживающие в Майами.

По другую сторону Флоридского пролива кубино-американская община Майами возликовала: казалось, будто они давно ждали момента, когда еще более жесткие санкции США, наконец, задушат экономику Кубы настолько, что население восстанет.

Бывшие граждане Кубы призвали флотилию вторгнуться на остров, а мэр Майами Фрэнсис Суарес даже предложил нанести воздушные удары по Гаване, где проживает два миллиона человек.

Фидель Кастро, который умер в 2016 году после продолжительной болезни, имел дело с демонстрантами на набережной Малекон в столице во время последней крупной акции протеста в 1994 году. Его брат Рауль ушел с поста фактического правителя в апреле, в июне ему исполнилось 90 лет. Отвечать протестующим пришлось Мигелю Диас-Канелю, партийному бюрократу без революционного опыта.

”Эпоха Кастро закончилась, - говорит Карлос Маламуд, старший исследователь Латинской Америки в Королевском институте Элькано в Мадриде. - Нет четкого направления, по которому могло бы пойти государство. Оппозиция разделена, раздроблена и находится под контролем служб безопасности. В ближайшие несколько недель мы увидим, способна ли оппозиции мобилизовать свои силы”.

Правительство Кубы, возможно, не в состоянии гарантировать поставки продовольствия, но оно контролирует население. Спецназ и полиция заполнили улицы, и в течение нескольких часов протестующие разошлись, в основном без конфронтации. Интернет-соединение было прервано по всему острову, что не позволило диссидентам организоваться. Всю оставшуюся неделю на улицах было в основном тихо.

Хуан Паппье, ведущий исследователь Хьюман Райтс Вотч по Кубе, говорит, что с воскресенья были задержаны более 200 человек. Правительство делает все возможное, чтобы предотвратить кровопролитие”. Власти заявили, что в ходе акций протеста погиб один человек.

”Наш президент никуда не годится”

50-летний Хосе говорит, что всегда будет поддерживать курс Фиделя Кастро, но он зарабатывает 2600 песо в месяц, около 100 долларов по официальному обменному курсу, работая охранником в государственной компании в Гаване. "Я не понимаю, почему у нас есть президент, который не участвовал в революции, - добавляет он, говоря на условиях анонимности.- У Фиделя была воля. В 1994 году, когда протестующих было куда меньше, он приехал поговорить с народом. Вот кого я называю настоящим президентом, он нас любил. Наш нынешний президент бесполезен. При нем случилась авиакатастрофа [в результате которой в 2018 году погибло 112 человек], ураган, Трамп, проблемы с валютой, которых никто не понимает”.

В основе протестов лежит дефицит. Неэффективный сельскохозяйственный сектор Кубы, контролируемый государством, никогда не производил достаточно продукции, чтобы прокормить 11 млн человек, что вынуждает власти использовать истощающиеся запасы твердой валюты для импорта основных продуктов питания. Диас-Канель недавно признал, что импорт продовольствия в настоящее время составляет всего четверть от уровня 2019 года.

В государственных магазинах на полках иногда всего один товар, например бутылки с минеральной водой. Цены в магазинах зачастую недоступны для большинства кубинцев, поэтому черный рынок процветает. Некоторые кубинцы изредка летают во Флориду и Латинскую Америку, чтобы привезти как можно больше товаров для перепродажи. Молчаливо признав роль ”челноков” в сокращении дефицита, Куба на этой неделе сняла ограничения на беспошлинный ввоз продуктов питания, лекарств и средств гигиены для личного пользования.

Туризм, крупный источник дохода, серьезно пострадал от пандемии. По данным правительства, Кубу с января по май этого года посетило чуть более 88 тыс. туристов, что составляет всего 9% от количества посетителей в тот же период в прошлом году.

Система общественного здравоохранения долгое время была предметом гордости, но теперь страна испытывает нехватку лекарств и оборудования. В прошлом году властям удалось взять пандемию под контроль, однако отчаянно нуждаясь в твердой валюте, они открыли границы для российских туристов. Теперь количество заболевших резко выросло, и на Кубе больше новых случаев Covid на душу населения, чем в любой другой крупной латиноамериканской стране.

Денежные переводы были ограничены после того, как администрация Трампа ввела санкции в отношении кубинского военного ведомства, обрабатывающего платежи. По словам Диаса-Канеля, в 2020 году приток иностранной валюты на Кубу упал примерно на четверть, и в этом году он снова снизился. По официальным данным, валовой внутренний продукт сократился на 10,9% в прошлом году и еще на 2% в первой половине 2021 года.

Мало того, Диас-Канель провел экономические реформы в начале 2021 года, обесценив песо до 24 к доллару; на черном рынке национальная валюта упала до 60. Инфляция резко усилилась: по оценкам экономистов, цены растут на 500% в год.

Проблемы и у США

В среду Диас-Канель признал, что у демонстрантов были резонные причины для недовольства, продолжив при этом возлагать большую часть вины на США. В прямом эфире он и его кабинет очень подробно объяснили, как стараются обеспечить всех электроэнергией и оплатить счета за продовольственные поставки.

Но президент мало что может предложить, пока не будет вакцинировано больше людей и не возобновится туризм. Куба не является членом МВФ или Всемирного банка, а единственные источники поддержки - это Россия, Китай и Венесуэла. Режим Венесуэлы близок к банкротству, в то время как Москва и Пекин не торопятся в очередной раз спасать своего должника.

”Перед зимним сезоном не стоит ожидать значительного роста туризма, - говорит Берт Хоффман, эксперт по Латинской Америке из Немецкого института глобальных и региональных исследований в Гамбурге. - Так что, если в ближайшие месяцы государство не придумает, как импортировать продукты питания и другие товары, не произойдет быстрый рост внутреннего производства, вполне вероятно, что серьезный дефицит сохранится”.

Экономисты утверждают, что Диас-Канель должен делать больше для поддержки частного бизнеса, который все еще не имеет юридического статуса. ”Правительство должно открыть все возможности для частного сектора”, - говорит кубинский экономист Омар Эверлени Перес Вильянуэва, бывший профессор Гаванского университета.

По мнению экспертов, не только у кубинского правительства мало хороших вариантов. То же самое можно сказать и об администрации США, которая уже борется с многочисленными международными кризисами, включая произошедшее 7 июля убийство президента Гаити, соседнего для Кубы государства в Карибском море.

Президент Джо Байден удивил экспертов по Кубе, сохранив более жесткие ограничения эмбарго эпохи Трампа и резко критикуя Гавану. В четверг он назвал Кубу ”неудавшимся государством”, которое подавляет своих граждан, и осудил коммунизм как ”совершенно провальную систему”.

Политологи считают, что его позиция обусловлена озабоченностью по поводу поражения демократов на выборах во Флориде в прошлом году и необходимостью утверждения в ближайшие месяцы ключевых кандидатур в администрации сенатскими комитетами, в состав которых входят влиятельные кубино-американские ястребы.

Уязвимая из-за всплеска миграции администрация Байдена меньше всего хочет повторения 1990-х годов, когда Фидель Кастро разрешил более 35 тыс. ”рафтеров” отправиться на импровизированных лодках в США. Намекнув на то, что такая политика может повториться, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес сказал, что Вашингтон рискует ”спровоцировать нерегулярные и беспорядочные миграционные потоки”.

При этом и Гавана, и Вашингтон ограничены в своей способности реагировать на протесты.

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Свое возмущение американской политикой в отношении "острова свободы" выразил и российский МИД. "…Американская сторона на всех уровнях, включая официальное сообщение, прозвучавшее на брифинге Госдепартамента 13 июля, подает имевшие место на Кубе события как следствие ошибок правительства. Особый цинизм Вашингтона в том, что на протяжении всего периода существования революционной Кубы он целенаправленно проводил стратегию удушения страны, дискриминации ее народа и разрушения экономики. Чего стоят 60 лет финансово-экономической блокады республики, возведение в ранг национального законодательства с экстерриториальным применением жестких рестрикций по типу закона Хелмса-Бэртона? Как быть с бесконечной и абсолютно противоправной санкционной политикой, распространяющейся, в том числе на самые необходимые товары народного потребления, включая продовольствие и медикаменты? Как, в конце концов, оценивать сугубо политически мотивированные, но настойчиво повторяющиеся включения Кубы в некие национальные террористические списки, мешающие полноценной интеграции республики в мировые политические процессы?

При этом все отмеченные дискриминационные меры Вашингтона применяются и даже ужесточаются в условиях общемирового эпидемиологического бедствия, требующего примирения и сплочения усилий. США рассуждают о гуманитарных потребностях, однако во имя собственных узкоэгоистических интересов ведут дело к нагнетанию напряженности и конфронтации. Логика здесь проста. Она уже многократно апробировалась Вашингтоном в разных ситуациях, но все в одном и том же преломлении – инспирировании «цветных революций» по отношению к неугодным режимам. Сначала применительно к ним вводятся санкции, создаются или привносятся извне искусственные, но отягощающие социально- экономическую ситуацию проблемы. На этой основе провоцируется напряжение, разжигаются антиправительственные настроения. И когда накапливается «критическая масса», вся вина возлагается на национальное правительство. На него навешиваются ярлыки, всемерно дискредитируется его деятельность и тем самым ситуация подводится к слому.

Тот же алгоритм пытаются сейчас применить к Кубе. Вопреки всем мерам по поддержанию экономики страны и оказанию помощи населению, предпринимаемым центральными кубинскими властями, именно они обвиняются Вашингтоном в сложившейся кризисной ситуации. Якобы сама Гавана отказывается принимать американскую помощь, не желает участвовать в международных механизмах распределения вакцин и проводит в целом антинародную политику.

При этом американцами, как всегда, замалчиваются их собственные подрывные действия и конъюнктурные устремления. Не проводя никаких параллелей, хотелось бы напомнить американским коллегам о недавних событиях их собственной внутриполитической жизни. Где были их заботы о гуманитарных ценностях, политическом плюрализме и демократических свободах, когда по всей Америке вылавливали участников «штурма Капитолия» 6 января с.г., обвиненных за иные политические взгляды во «внутреннем терроризме» и привлекаемых ныне, в том числе, к уголовной ответственности?

Действия Вашингтона по отношению к Кубе – это очередная политическая постановка, пример укоренившейся у американцев практики «двойных стандартов». С избирательным применением правовых норм. С тенденциозной и дифференцированной интерпретацией одинаковых или похожих событий", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.