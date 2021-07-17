Иран демонстрирует мощь военно-морского флота

Военно-морской флот Ирана попал в заголовки международных новостей, благодаря двум июньским событиям. Первым стало затопление 2 июня корабля IRIS Kharg в Персидском заливе - корабль снабжения класса Ol, построенный в Великобритании, был флагманом иранского ВМФ. Вторым важным событием стал обход мыса Доброй Надежды двумя иранскими военными кораблями - платформой Makran и фрегатом Sahand - 4 июня.

Business Insider отмечает, что Makran, переоборудованный нефтяной танкер, является крупнейшим судном Ирана, а Sahand - одним из новейших и наиболее совершенных военных кораблей. Это первые иранские военно-морские суда, которые вышли в Атлантический океан: долгожданное достижение флота Исламской республики. Иран демонстрирует прогресс своего флота, который модернизируется для обеспечения возможности работы за океаном.

Нереализованный план

Сегодняшний ВМФ Ирана - наследие незавершенного плана по превращению Императорского иранского флота в первоклассную военную силу. До свержения в 1979 году шах Мохаммад Реза Пехлеви вложил значительные средства в военные корабли США и Европы, намереваясь сделать Иран доминирующей морской державой в регионе. Шах надеялся поддержать операции НАТО в Индийском океане и хотел, чтобы альянс основал военно-морской штаб в Бендер-Аббасе. Среди приобретенных судов было четыре британских фрегата класса Alvand, 12 быстроходных кораблей класса La Combattante IIa французского производства и четыре американских корвета класса Bayandor.

Шах даже рассматривал возможность покупки авианосцев класса ”Инвинсибл” и ”Си Харриер” у Великобритании и хотел создать в Чабахаре военно-морскую базу, способную принимать американские атомные авианосцы, но эти планы не были осуществлены из-за революции 1979 года.

Исламская Республика получила несколько судов, за которые уже заплатили, например, Kharg. Другие заказы, в том числе на четыре специально разработанных эсминца типа Spruance из США и несколько подводных лодок, были отменены. Руководство ВМФ было подвергнуто чистке новыми властями Ирана, а вскоре началась ирано-иракская война, в ходе которой флот понес тяжелые потери. В 1988 году Иран потерял два военных корабля, которые были потоплены, один был сильно поврежден, а десятки моряков, погибли в столкновении с военно-морскими силами США в ходе операции ”Богомол”.

Собственные военные корабли

После войны в ВМФ осознали необходимость модернизации. ”Операция ”Богомол” стала поворотным моментом, продемонстрировав, что обычные военно-морские силы Ирана уязвимы для США”, - сказал в интервью Business Insider Фарзин Надими, эксперт по вопросам обороны Ирана из Вашингтонского института. Иран приобрел несколько иностранных судов, в том числе три российских ударных подводных лодки класса ”Кило” и несколько северокорейских мини-субмарин и торпедных катеров, но его ядерная программа привела к усилению санкций и попыткам иностранных государств заблокировать закупки военной техники. ”Из-за санкций Ирану так и не удалось существенно восстановить свой ВМФ, - сказал Надими. - Тем не менее Иран приступил к реализации проекта по созданию собственных военных кораблей”.

Несмотря на промышленные ограничения, Иран построил несколько судов собственной разработки, в том числе четыре фрегата класса Mowj, пять быстроходных кораблей класса Sina и по крайней мере одну подводную лодку класса Fateh. Четыре фрегата класса Mowj, в том числе Sahand, считаются самыми передовыми военными кораблями иранского ВМФ. Они оснащены РЛС с фазированной антенной решеткой и несут противокорабельные ракеты отечественного производства с дальностью полета 200 км. Помимо Kharg, Иран потерял еще два корабля за последние три года, один из которых был случайно поражен дружественной противокорабельной ракетой в 2020 году, в результате чего 19 моряков погибло и 15 было ранено.

Обновленный флот - обновленная миссия

Новые суда не единственное изменение. Лидеры Ирана, полагая, что асимметричная война - лучший способ обезопасить иранские воды, изменили роль ВМФ в 2008 году. Флот теперь отвечает за Оманский залив и воды за пределами Ирана, в то время как Персидский залив охраняется почти исключительно военно-морским флотом Корпуса Стражей исламской революции (ВМФ КСИР).

Созданный в 1985 году флот КСИР в основном состоит из вооруженных быстроходных катеров, малых ракетных катеров и патрульных судов. Он часто участвует в операциях в Персидском заливе. Этой весной суда КСИР несколько раз преследовали американские корабли, включая майский инцидент, в результате которого корабль ВМС США произвел предупредительные выстрелы по иранцам.

”ВМФ КСИР является одной из самых религиозных и лояльных групп даже по меркам Корпуса стражей исламской революции”, - сказал Надими. КСИР, как правило, получает в два-три раза больше финансирования, чем иранские вооруженные силы. В сочетании с репутацией ВМФ КСИР как более агрессивной организации этот дисбаланс привел к напряженности между двумя ветвями флотов. ”Они сосуществуют вместе на протяжении десятилетий, но никогда не проводят совместные учения, что очень показательно, - сказал Надими. - У них нет никакой совместной подготовки или координации на уровне командования. У них даже есть отдельные военно-морские академии”.

Океанские амбиции

Между тем ВМФ Ирана намерен проводить операции в открытом море. Он уже стал игроком в Индийском океане, и недавний вояж в Атлантику, тоже преследовал определенные цели. В США подозревают, что Makran и Sahand направлялись на Кубу или в Венесуэлу, потенциально для доставки топлива и оружия. Использование иранского флота для доставки топлива и оружия может показаться странным, но Ирану это выгодно. Официальные военно-морские суда нельзя остановить и обыскать, как обычные танкеры, что позволяет Ирану избегать санкций.

Несмотря на недавние убытки, ВМФ Ирана продолжает модернизацию и расширение. У Ирана есть планы по созданию новых более крупных подводных лодок и эсминцев, включая амбициозный проект тримарана. Теперь, когда эмбарго ООН на поставки оружия закончилось, Иран ждет от Китая и России помощи в развитии своих верфей и флота. Он может покупать корабли в Китае и России или использовать китайские и российские разработки и технологии для самостоятельного строительства судов. "Если не будет никаких санкций в будущем, мы увидим больше ВМФ Ирана в Индийском океане, Атлантике и даже Тихом океане", - сказал Надими.