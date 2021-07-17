Главная » Новости

Азербайджанские гимнастки завоевали медали на Гран-при в Тель-Авиве

Азербайджанские гимнастки завоевали медали на Гран-при в Тель-Авиве

Команда Азербайджана (Зейнаб Гумматова, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина и Нармина Самедова) в групповых упражнениях завоевала медали на Гран-при по художественной гимнастике в Тель-Авиве.

Бронза была завоевана спортсменками в упражнении с пятью мячами (43.700 балла) и в композиции с тремя обручами и двумя парами булав (44.400 балла).

В финале упражнения с лентой в индивидуальной программе участвовала азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова заняла пятую позицию с результатом в 21.150 балла.

Кроме того, азербайджанская грация Арзу Джалилова в композиции с мячом и булавами завоевала две бронзовые медали Международного турнира, который прошел в рамках Гран-при.

1850 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!