Азербайджанские гимнастки завоевали медали на Гран-при в Тель-Авиве

Команда Азербайджана (Зейнаб Гумматова, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина и Нармина Самедова) в групповых упражнениях завоевала медали на Гран-при по художественной гимнастике в Тель-Авиве.

Бронза была завоевана спортсменками в упражнении с пятью мячами (43.700 балла) и в композиции с тремя обручами и двумя парами булав (44.400 балла).

В финале упражнения с лентой в индивидуальной программе участвовала азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова заняла пятую позицию с результатом в 21.150 балла.

Кроме того, азербайджанская грация Арзу Джалилова в композиции с мячом и булавами завоевала две бронзовые медали Международного турнира, который прошел в рамках Гран-при.