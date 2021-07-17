Токаев выразил соболезнования Меркель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с гибелью людей в результате ливней и наводнений, вызванных циклоном "Бернд".

"Разделяя Вашу скорбь в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких, а также всему народу Германии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии и возвращения в семьи пропавших без вести", – говорится в послании.

Число жертв наводнений в округе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, возросло до 98, еще 670 человек пострадали, об этом проинформировали в полиции Кобленца, передает РИА Новости.