Спецоперация на окраине Тбилиси: задержана группа торговцев смертью

МВД Грузии проинформировало о завершении спецоперации, по раскрытию деятельности группы наркореализаторов. Сообщается, что по ее итогам было задержано 20 торговцев смертью и восемь покупателей. Операция проводилась в окраинном районе Тбилиси Поничала и других районах столицы.

По данным следствия, злоумышленники наладили торговлю запрещенными препаратами.

Во время спецоперации сотрудники полиции под прикрытием несколько покупали у подозреваемых наркотические вещества и снимали видеоотчеты об этом, передает Sputnik Грузия.

Во время обыска у задержанных также были обнаружены наркотические вещества, а также пистолет и боевые патроны. В случае доказательства вины задержанным грозит от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение.