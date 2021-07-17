Конституционный суд утвердил итоги парламентских выборов в Армении

Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян огласил решение КС о признании действительными результатов внеочередных парламентских выборов в республике.

"Конституционный суд постановил оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов 20 июня 2021 года", - сказал он.

Одновременно КС отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня.

Ранее в КС обратились блоки "Армения" и "Честь имею", а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").

Напомним, что внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них участвовали 21 партия и четыре блока. По данным ЦИК Армении, на выборах победила партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,91% голосов), на втором месте блок "Армения" (21,9% голосов). Также в парламент нового состава вошел блок "Честь имею", набравший 5,22%.