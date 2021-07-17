Лев напал на ребенка на базе отдыха в Краснодарском крае

Содержавшийся в вольере на базе отдыха в Краснодарском крае лев напал на ребенка, проинформировали в СУСК по Краснодарскому краю, уточнив, что по факту организована проверка.

Сообщается, что девочка находилась с родственниками на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. "Она подошла к вольеру, в котором содержался лев, и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животное. В это время лев нанес удал лапой по руке ребенка. В результате малолетней девочке были причинены травмы кисти", - приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время по факту организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.