Ессентуки готовятся к Всероссийской переписи населения

В Ессентуках состоялось заседание профильной комиссии, в ходе которого обсуждалась готовность города к Всероссийской переписи населения.

Ранее сообщалось, что перепись пройдет с 1 по 31 октября в цифровом формате.

Всего в городе будет открыто 33 переписных участка. Сбором данных будет заниматься более 200 человек.

Также участник встречи обсудили адресное хозяйство курорта – из 14 тыс частных домов, восемь тысяч не имеют опознавательных табличек. Эта проблема будет решена в ближайшее время.