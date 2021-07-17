Работники промпредприятий на Ставрополье вакцинировались на 11%

Около 11% работников промышленных предприятий Ставропольского края прошли процедуру вакцинации от коронавируса, до конца лета их число удвоится.

Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Шульженко, отметив, что по данным мониторинга, проводившегося на промышленных предприятиях края, к концу августа намерены привиться против COVID-19 еще 10 тыс человек.

По словам Шульженко, организованной вакцинацией работников промышленных предприятий занимается краевой Минпром. "Для оперативности совместно с руководством предприятий и соответствующих медучреждений определен перечень ответственных лиц, даты и места вакцинации", - приводит сообщение ТАСС.