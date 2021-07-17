Арестован подозреваемый в нападении на пассажирок автобуса в Азове

Согласно судебному постановлению подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Азове арестован на два месяца, он пробудет под стражей до 14 сентября.

"Азовский городской суд избрал меру пресечения Семену Наму, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство и покушение на убийство двух лиц")", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что 15 июля он напал с ножом на пассажиров автобуса в Азовском районе Ростовской области. В результате нападения погибла женщина, еще двое были доставлны в больнице, по факту возбуждено уголовное дело.