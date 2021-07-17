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Сочи предупредили о наступлении настоящей жары

Сочи предупредили о наступлении настоящей жары

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о том, что начиная с сегодняшнего дня в Сочи будет действовать экстренное предупреждение из-за сильной жары.

Прогнозируется, что воздух будет прогреваться до +37 градусов. Предупреждение продлится до понедельника, 19 июля.

"На время штормового предупреждения нельзя использовать открытые источники огня около сухой травмы и поваленных деревьев", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что во время действия предупреждения разводить костры можно только на открытых площадях.

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