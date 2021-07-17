Минтруд РФ будет разъяснять организацию проведения вакцинации

Глава российского правительства Михаил Мишустин дал поручения Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации.

"Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных", - следует из поручения, опубликованного в субботу на сайте правительства.

Помимо этого, ведомства должны будут доложить Кабмину о результатах работы до 20 июля.