Казахстан на пороге новых решений по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил о том, что 19 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Он заслушает отчет правительства о мерах по противодействию распространения заболевания. Кроме того, планируется утверждения новых скоординированных действий, направленных на оздоровление общей ситуации в регионах и обеспечение здоровья граждан республики, передает Sputnik Казахстан.