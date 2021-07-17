В Дагестане сообщили о перегруженности четверти газораспределительных станций

Власти Дагестана сообщили о нехватке мощностей в газовых сетях региона – из 106 газораспределительных станций почти четверть работает с перегрузкой.

По словам главы республики Сергея Меликова, в регионе надеются на хорошие перспективы и поддержку "Газпрома" и руководства "Газпром межрегионгаза".

Далее он отметил, что в Дагестане до конца года планируется строительство четырех межпоселковых газопроводов общей протяженностью 66,3 км, а также начало проектно-изыскательских работ на одном объекте.

Перечисляя сложности, с которыми сталкивается республиканское руководство в этой области, он назвал "неисполнение в срок строительства уличных сетей и отводов от уличных сетей к домовладениям". "Глав муниципалитетов призывал взять на личный контроль доведение газопроводов к участкам", - сказал Меликов, отметив, что нынешнее состояние ТЭК и ЖКХ региона оставляет желать лучшего.