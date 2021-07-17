Автобус с пассажирами попал в ДТП в Крыму, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате автоаварии с участием рейсового автобуса и легковушки на трассе Симферополь-Алушта-Ялта. Об этом проинформировали в пресс-службе УМВД по Крыму.

Согласно предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавший по маршруту Партенит-Симферополь, не выбрал безопасную дистанцию и правильный скоростной режим и допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes.

В результате столкновения пострадали три человека, находившиеся в рейсовом автобусе, передает РИА Новости.