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Автобус с пассажирами попал в ДТП в Крыму, есть пострадавшие

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Крыму, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате автоаварии с участием рейсового автобуса и легковушки на трассе Симферополь-Алушта-Ялта. Об этом проинформировали в пресс-службе УМВД по Крыму.

Согласно предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавший по маршруту Партенит-Симферополь, не выбрал безопасную дистанцию и правильный скоростной режим и  допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes.

В результате столкновения пострадали три человека, находившиеся в рейсовом автобусе, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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