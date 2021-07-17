"Сочи" не оставил шансов "Рубину" в матче предсезонного турнира

Футболисты "Сочи" со счетом 3:1 обыграли казанский "Рубин" в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер, который прошел на "Арене-Химки". Матч проводился без участия зрителей из-за антикоронавирусных ограничений.

На 48-й минуте отличился Данила Прохин, Максим Барсов (50) и Ивелин Попов (88).

На 90-й минуте у "Рубина" с пенальти отличился Сеад Хакшабанович, передает ТАСС.

Также участниками турнира являются московский "Спартак" и подмосковные "Химки". Им предстоит провести заключительный матч турнира в воскресенье.