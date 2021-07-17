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В Азербайджане объявлен конкурс на создание лучшего ковра в честь победы в Отечественной войне

В Азербайджане объявлен конкурс на создание лучшего ковра в честь победы в Отечественной войне

В Азербайджане компанией "Азерхалча" был объявлен конкурс "Zəfər" на лучший ковер в честь победы в Отечественной войне.

В пресс-службе компании сообщили о том, что к участию в конкурсе приглашаются молодые художники и дизайнеры. Им предстоит принять участие в создании коллекции Zəfər. "Для прошедших отбор участников будет организован профессиональный курс под руководством международной команды тренеров", - говорится в сообщении.

Затем мастерам предстоит создание собственной коллекции ковров, "приуроченных ко Дню Победы 10 ноября".

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо прислать до 10 августа на creative@azerxalca.az свое портфолио и предварительные эскизы композиций ковров и/или ковровых изделий на тему Дня Победы и Карабаха.

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Вестник Кавказа

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