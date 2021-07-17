Британия готовит спецоперацию против России

Спецподразделения Великобритании готовятся к новой миссии против России и Китая, говорится в материале, опубликованном Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.

Как он рассказал изданию, за проведение наиболее опасных операций по противодействию неприятелю будут отвечать особая воздушная и лодочная службы. Также он отметил, что возглавит "будущие силы спецназначения" британской морской пехоты. Целью их деятельности будет помощь спецподразделениям в борьбе с терроризмом и противодействию наемникам по всему миру. Группа будет состоять из четырех тысяч человек.

По словам Тоттена, спецподразделения также сосредоточатся на сложных и комплексных заданиях против России и Китая, а для этого они нуждаются в "знаниях и опыте настоящих специалистов".

Далее он отметил, что спецподразделения могут осуществлять совместную работу с британской разведслужбой MI6 – они будут следить за военными и разведывательными подразделениями российской и китайской сторон, передает РИА Новости.

Кроме того, спецподразделения могут также готовить ВМС стран у Южно-Китайского моря для защиты от КНР.