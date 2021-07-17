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В Грузии раскрыто преступление по горячим следам

В Грузии раскрыто преступление по горячим следам

Полицейские за несколько часов по горячим следам задержали обвиняемого в потасовке со стрельбой, которая произошла на окраине грузинской столицы – Варкетили.

Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры выстрелил своему оппоненту в ногу, а затем покинул место ЧП.

Медики спасли потерпевшего, отмечает Sputnik Грузия. Уточняется, что задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

 

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Вестник Кавказа

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