На Ставрополье продолжается ремонт сельских амбулаторий

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о ходе реализации программы по поддержке местных медучреждений. Так, сегодня он выложил в Instagram снимки Дубовской врачебной амбулатории, где недавно был завершен капитальный ремонт. В настоящее время здесь идет процесс установки и наладки оборудования.

"Будут работать прививочный, процедурный, лабораторный кабинеты и кабинет неотложной медицинской помощи", - сказал он, добавив, что ремонт был проведен благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Далее, по словам Владимиров, будут обновлены еще два медучреждения – в селе Казинка и Пелагиада. Всего по краю на этот год запланирован капремонт 118 объектов, отметил он.