Чечня стала лидером по снижению продолжительности жизни

Чечня и Ненецкий автономный округ стали лидерами рейтинга по снижению продолжительности жизни по России. Уточняется, что продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех регионах, кроме Севастополя.

Так, по данным Росстата, продолжительность жизни в Чечне снизилась на 5% (на 3,8 года), в Ненецком АО - на 3,8% (2,8 года), на третьем месте находится Липецкая область - на 3,7% (2,8 года).

Рост продолжительности жизни отмечается только в Севастополе – на 0,05 года.

По-прежнему самая высокая продолжительность жизни сохраняется в Ингушетии - почти 81,5 года, в Дагестане - 76,4 года, в Москве - 76,2 года, передает ТАСС.