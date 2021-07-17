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От коронавируса придется вакцинироваться всю жизнь?

От коронавируса придется вакцинироваться всю жизнь?

Ревакцинироваться каждые полгода на протяжении всей жизни нет необходимости, заверил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, соответствующая необходимость есть только во время пандемии. "А она вечно существовать не будет", - выразил уверенность он в беседе с "МК".

Далее специалист отметил, что при благоприятном сценарии, эпидемия закончится уже к лету следующего года. В дальнейшем останется только контролировать внешние границы, для недопущения вируса из стран, где заболевание продолжает распространяться.

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