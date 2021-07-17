"Северный поток-2": Украину призвали смотреть правде в глаза

Бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур, комментируя результаты встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель по "Северному потоку-2" заявил, что Киев должен готовиться к худшему исходу.

По его словам, обсуждение данной проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что "влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое".

Далее Шамшур указал на то, что у украинской стороны есть шанс остановить завершение строительства газопровода при помощи санкционного давления США, однако у американской стороны стремления к этому не наблюдается.