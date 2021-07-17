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Жителю Дагестана дали восемь лет за убийство

Жителю Дагестана дали восемь лет за убийство

Жителю Ботлихского района вынесен по факту убийства односельчанина, сообщает в пресс-службе СКР республики.

Было установлено, что в марте текущего года в селе Муни, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес ножевой удар в брюшную полость своему односельчанину, после которого он скончался.

Суд назначил убийце наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Вестник Кавказа

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