Жителю Дагестана дали восемь лет за убийство

Жителю Ботлихского района вынесен по факту убийства односельчанина, сообщает в пресс-службе СКР республики.

Было установлено, что в марте текущего года в селе Муни, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес ножевой удар в брюшную полость своему односельчанину, после которого он скончался.

Суд назначил убийце наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.