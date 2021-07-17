На Кубани львица напала на ребенка

В Краснодарском крае начата проверка по факту нападения львицы на девочку 2008 года рождения на базе отдыха в Успенском районе, сообщает в субботу пресс-служба регионального МВД.

"Проводится проверка по факту нанесения львом царапин ребенку 2008 года рождения, во время попытки сфотографировать животное. В результате происшествия ребенок получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ребенка доставили в хирургическое отделение больницы Армавира. Угрозы жизни и здоровью нет.

Стоит добавить, что на базе отдых дикие животные содержатся в клетках.