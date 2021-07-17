Азербайджан увеличил товарооборот с Россией в первом полугодии

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в первом полугодии текущего года составил $1,342 млрд, что на 3,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

По данным ведомства, с января по июнь экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $418,506 млн, что на 9,9% меньше прошлогоднего, а импорт товаров из РФ - $923,995 млн (рост на 1,1%).

В ГТК отметили, что Россия по итогам первого полугодия заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с Россией пришлось 9,45% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Стоит подчеркнуть, что Россия является лидером среди стран, из которых Азербайджан импортирует продукцию, на ее долю в первом полугодии пришлось 17,14% всех ввозимых товаров.

В таможенном ведомстве добавили, что итогам прошлого года товарооборот между двумя странами уменьшился на 11,6% и составил $2,671 млрд. Доля торговых операций с Россией составила 10,92% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.