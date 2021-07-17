COVID-центры на базе торговых комплексов открыли в Узбекистане
В Ташкенте из-за роста заболеваемости коронавирусом распределительные центры появились на базе торговых комплексов, сообщает пресс-служба мэрии города.
По данным администрации, подобный центр открылся в Чиланзарском районе в ТРЦ "Атлас".
Напомним, что в конце июня руководство Узбекистана ввела новые ограничения до 12 июля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Позже Минздрав республики продлил ограничения до момента стабилизации ситуации.
Вестник Кавказа
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